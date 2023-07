"Balogun, l'Inter e la strategia di Marotta per superare il Milan"

Il valzer delle punte deve ancora prendere il via nei top club in Europa, ma è chiaro che per affondare il colpo bisogna essere certi di fare la scelta giusta. Un ruolo fondamentale in cui non bisogna avere fretta nel decidere e questo lo sa bene soprattutto l'Inter . Dopo la retromarcia di Lukaku , i nerazzurri stanno ancora cercando il possibile sostituto e nella lista di Marotta sono stati inseriti diversi nomi.

Il favorito, però, sembra essere Folarin Balogun, attaccante statunitense dell'Arsenal che in stagione ha giocato in prestito allo Stade de Reims. Un'annata importante visto che ha realizzato 22 gol in 39 partite, numeri che l'hanno messo sotto i riflettori di diversi club. Non solo Serie A, anche Ligue 1 (Monaco) e Bundesliga (Lipsia) stanno seguendo da vicino il giocatore, ma i nerazzurri sono leggermente avanti.

Inter, derby col Milan per Balogun

Dopo essersi contese Marcus Thuram, che ha firmato poi con l'Inter, potrebbe esserci un altro derby di mercato col Milan e proprio per Balogun. Dall'Inghilterra sono sicuri perché, secondo quanto riferito da Independent.co, il centravanti dei Gunners è in uscita dal club e le due milanesi sono lì pronte e cogliere l'affare. Le difficioltà maggiori sono rappresentate dalle cifre perché l'Arsenal non ha intenzione di regalare il 22enne. I nerazzurri potrebbero impostare la trattativa sulle basi di quella di Lukaku col Chelsea, ovvero un prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 35. Marotta valuta anche le alternative come Morata, che al netto di costi inferiori ha un ingaggio superiore rispetto a Balogun, oppure Scamacca e Beto. Tante opzioni sul tavolo dell'Inter ma con l'attaccante dei Gunners in cima alla lista dei desideri per il dopo Lukaku.