"Psg, offerta per Dembelé: la risposta dell'attaccante del Barcellona"

Il ds Campos ha scelto il classe '97 come pedina offensiva per l'attacco di Luis Enrique e in questi giorni avrebbe allacciato i contatti con l'entourage del giocatore, che ha una clausola importante nel suo contratto coi blaugrana. Una chiamata dalla Francia che però sembra non aver scaldato l'esterno, sempre più convinto a voler restare in Spagna.

Barcellona, Dembelé-Psg: la decisione

La chiamata è arrivata questa settimana quando il Psg ha deciso di parlare con gli agenti di Ousmane Dembelé per mettere sul tavolo una ricca offerta: non solo i parigini sarebbero disposti a pagare la clausola da 50 milioni entro il 31 luglio (dal 1 agosto si disattiva), ma avrebbero proposto al ragazzo un ricco contratto anche superiore di quello attuale al Barcellona.

Tante situazioni favorevoli, ma il classe '97, secondo quanto riportato da Sport, ha declinato l'offerta dei francesi perché ha intenzione di restare in blaugrana. Una volontà che il giocatore ha fatto sapere anche al club stesso e al suo allenatore Xavi. Il Psg proverà fino alla fine a convincere Dembelé e in questi due giorni continuerà a parlare con l'entourage del ragazzo per provare a fargli cambiare idea.