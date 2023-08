Fabinho, la tigre e la catena guinzaglio: il terrificante video Al Ittihad

L'arrivo di Fabinho all' Al Ittihad rappresenta solo l'ennesimo dei casi di questa sessione di mercato che ha visto giocatori affermati nel calcio europeo trasferirsi in Arabia Saudita con cifre da capogiro. Il centrocampista brasiliano, ormai ex Liverpool , è stato prelevato dalla squadra araba per circa quaranta milioni di euro e guadagnerà una cifra vicina ai venti milioni a stagione. Fabinho si unirà dunque a giocatori del calibro di Kanté e Benzema .

Fabinho, il video dell'Al Ittihad con la tigre

Negli ultimi giorni, nonostante il brasiliano avesse già trovato l'accordo con il club arabo, sembrava che il trasferimento sarebbe potuto saltare in quanto Fabinho possiede due bulldog francesi, una razza di cani che in Arabia non è concessa. L'Al Ittihad, per questo motivo, ha voluto annunciare l'acquisto del centrocampista tramite un video in cui "deride" questa notizia e non solo. Infatti, per il filmato di presentazione è stata utilizzata una tigre in una maniera decisamente discutibile. Il trattamento riservato all'animale è infatti terrificante: il video riprende Fabinho che la tiene legata al guinzaglio prima di esclamare "Sono una tigre!".