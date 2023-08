"Neymar addio Psg? Può tornare al Barcellona grazie ad un club arabo"

Ieri la notizia dalla Francia secondo cui il calciatore avrebbe chiesto a Nasser Al-Khelaifi di poter partire già quest'estate. Dalla Spagna, quest'oggi, ulteriori indiscrezioni sulla possibile nuova squadra del calciatore.

Neymar può tornare al Barcellona

Secondo quanto riportato da Sport, Neymar potrebbe far ritorno al Barcellona. Un'operazione non semplice, e che andrebbe chiusa con l'aiuto da parte di un club arabo. Per il quotidiano spagnolo una squadra dell'Arabia Saudita potrebbe formalizzare un'offerta per il classe 1992, acquistandolo a titolo definitivo dal Psg per poi girarlo in prestito al Barça. Sarebbe l'unico modo per far tornare il brasiliano in blaugrana, con ingaggio pagato in parte proprio dal club arabo in questione (visto il tetto ingaggio imposto alla società spagnola). La chiave potrebbe essere quella di trovare l'accordo economico tra il calciatore e la società saudita attraverso alcuni accordi commerciali (magari anche un'amichevole).