Neymar fa tremare il Psg: "Ha chiesto di essere ceduto questa estate"

Questa è stata solo la punta dell'iceberg, vista la telenovela Kylian Mbappé che prosegue ormai da mesi. Il futuro del francese è sempre in discussione: il Real Madrid è pronto alla finestra, con tanto di scatto social del calciatore a infuocare ulteriormente le voci di mercato. Ma in queste ore sarebbe scoppiata una nuova bomba in casa parigina.

"Neymar vuole lasciare il Psg"

Stando a quanto riportato da L'Equipe, infatti, dopo l'addio di Lionel Messi (che continua a regalare perle con l'Inter Miami) e quello possibile di Mbappé, a lasciare il Psg potrebbe essere anche Neymar. Il numero 10, secondo il quotidiano francese, avrebbe comunicato alla società di voler accasarsi altrove già quest'estate. Nonostante il brasiliano una ventina di giorni fa avesse chiarito in merito al suo futuro, ribadendo che avrebbe continuato al Psg anche la prossima stagione, le cose potrebbero andare diversamente. Il calciatore avrebbe maturo la decisione di voler cambiare squadra, convinto che sia il momento giusto per lasciare il Psg, comunicandolo alla società, e in particolare al presidente Nasser Al-Khelaifi, la scorsa domenica. Una separazione che sarebbe tutt'altro che facile per gli eventuali costi dell'operazione: Neymar è forte di un contratto pluriennale con i parigini, e con un ingaggio di circa 30 milioni di euro netti a stagione. Continua l'estate caotica del Psg: dal tridente dei sogni Messi-Mbappé-Neymar alla possibilità di perderli tutti in una sola sessione di calciomercato.