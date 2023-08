Paredes, l'ex Juve resta in Serie A? Ecco la squadra che lo cerca

A Trigoria aleggia ansia e tensione per il futuro di Nemanja Matic . L'eventuale partenza del centrocampista serbo che pare destinato a trasferirsi in Francia , sponda Rennes, ha attivato il club giallorosso. Sembrerebbe inoltre che lo stesso serbo abbia già un accordo di massima con la società transalpina che già da diversi giorni ha manifestato grande interesse per il giocatore. Ora la palla passa alla Roma che deve decidere se continuare con lui oppure accontentare la sua richiesta di partire.

Matic futuro incerto: la Roma contatta Paredes

Qualora Matic dovesse lasciare la Roma, il club giallorosso è costretto a trovare un sostituto. Sul taccuino di Tiago Pinto è finito il nome di un grande ex, Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, dopo il prestito alla Juve, è tornato al Psg ma il club parigino sta lavorando per un suo trasferimento. Per Paredes dunque potrebbero riaprirsi le porte della Serie A. Ci sarebbe già stato un contatto tra le parti e il giocatore avrebbe aperto al ritorno in giallorosso. Su di lui però resta forte anche l'interesse del Galatsaray .