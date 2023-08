Kostic è sul mercato? Dalla Germania, "La Juve chiede 12 milioni"

Dopo solo un anno in bianconero dopo l'acquisto dall'Eintracht Francoforte, Filip Kostic torna nel vortice del calciomercato. La Juventus , che lo ha acquistato la scorsa stagione per quindici milioni di euro - chiudendo al contempo anche il passaggio in prestito in Bundesliga di Luca Pellegrini , poi trasferitosi alla Lazio a metà stagione e ora in procinto di essere acquistato dal club capitolino insieme a Rovella - starebbe pensando ad una cessione e avrebbe aperto i canali con gli addetti ai lavori, secondo quanto trapela dalla Germania.

L'indiscrezione arriva infatti da SPORT1: il serbo, arrivato in bianconero dopo aver stupito l'Europa con il premio di miglior giocatore dell'Europa League di quell'anno e un ruolino di marcia da esterno di tutto rispetto fatto di tanti gol e assist, sarebbe stato ritenuto sacrificabile dalla Juventus alla luce della mancata partecipazione alle coppe europee di questa stagione e dei sacrifici da bilancio da mettere in cantiere per i mancati introiti. Se poi ci si mette che a Torino è rientrato Cambiaso che sta scalando le gerarchie di Allegri...

Kostic, che futuro? Le possibili destinazioni

L'uomo assist per eccellenza di Dusan Vlahovic, alla Juve come in nazionale, potrebbe lasciare l'Italia per dodici milioni di euro - continua Sport1 - e le offerte non mancherebbero: club dalla Turchia, dalla Germania - si ipotizza anche un clamoroso ritorno all'Eintracht - e dall'Inghilterra avrebbero già portato a conoscenza la Juventus dell'interesse. Per non parlare poi dell'Arabia Saudita, affamata in maniera vorace di giocatori in uscita dai club europei.