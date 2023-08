Taremi, l'Inter rilancia ma al Porto non basta: cosa arriva dal Portogallo

Con l'idea Balogun che sembra ormai svanita, e con la pista Arnautovic che resta non semplice, i nerazzurri tengono viva la trattativa con il Porto per il classe 1992 Mehdi Taremi, con il centravanti che sembra, ad oggi, rappresenta la possibilità più concreta.

"Inter, nuova proposta al Porto per Taremi"

L'Inter segue ormai da settimane l'attaccante in forza ai Dragoes, con il contratto del calciatore, per giunta, in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Il Porto sembrerebbe partire da una valutazione di 30 milioni, e con il club intenzionato a non scendere a compromessi. Secondo quanto riportato da O Jogo, i nerazzurri avrebbero formulato una nuova offerta per Taremi pari a 25 milioni di euro. Una cifra importante vista età e scadenza di contratto, ma nemmeno questa proposta accontenterebbe i biancoblù. Secondo il quotidiano portoghese, infatti, l'ammontare resterebbe comunque inferiore rispetto alle richieste del Porto. Dunque un braccio di ferro destinato a continuare, da capire se l'Inter, in caso di risposta negativa, deciderà di ritoccare ulteriormente al rialzo la proposta per Taremi oppure cambiare definitivamente obiettivo di mercato. Intanto i nerazzurri, dopo aver chiuso per Carlos Augusto, sono in attesa di capire quali sviluppi avrà la situazione con Lazar Samardzic, con tanto di ultimatum dato al calciatore.