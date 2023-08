Arnautovic all’Inter ma è un tappabuchi. Inzaghi aveva chiesto Morata

Biennale con opzione

Oggi è prevista la chiusura della trattativa, con l’accordo generale tra le due società ormai a un passo. Mentre quello tra Daniel, il fratello e agente del calciatore, è già defi nito. Con l’attaccante austriaco - che il prossimo aprile compirà 35 anni -, che andrà a guadagnare circa due milioni a stagione più uno di bonus, per un biennale con opzione di rinnovo per un altro anno aggiuntivo. Arnautovic andrà a completare il reparto avanzato dell’Inter, almeno per il momento. Il club di Viale della Liberazione continua ad auspicarsi di poter piazzare Correa in Arabia Saudita (o comunque di cedere l’argentino in via definitiva per un incasso non indifferente, da una quindicina di milioni di euro), ma più i giorni passano, più tale ipotesi diventa una speranza anziché una realtà concreta, come trapelato pure ieri a Ferrara. Il tesoretto messo da parte dopo la ricca cessione di Onana al Manchester United, tolta la parte destinata ad Arnautovic che sarà il terzo (o il quarto) attaccante nerazzurro, verrà dunque spostato sul braccetto destro, col profilo di Tomiyasu in pole. Tutto bene? Non esattamente. L’obiettivo dichiarato dell’Inter per il suo attacco era Romelu Lukaku, almeno sino alla rottura col belga dello scorso mese. Inzaghi, appurata l’impossibilità di arrivare a Big Rom, aveva chiesto Morata, un profilo d’esperienza che nella sua carriera ha comunque militato – facendo anche la differenza – solo, o quasi, nelle big d’Europa. Particolare questo che non si può trovare nel curriculum vitae di Arnautovic, che il meglio l’ha dato in squadre mediocri – visti i risultati – della Premier League o addirittura nel campionato cinese. Non è quindi un caso che i tifosi dell’Inter sui social rimpiangano Dzeko, a cui non era stato rinnovato il contratto per motivi economici, ma pure di età. Abbandonato Balogun perché troppo caro (l’Arsenal continua a valutare l’attaccante una cinquantina di milioni di euro), anche le piste Taremi (per il cui il Porto vuole 30 milioni), Beto (per cui l’Udinese vorrebbe incassare 25 milioni) e lo stesso Morata, sembravano, al netto degli ingaggi, troppo onerose per il budget stanziato da Zhang per il mercato in entrata.