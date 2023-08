Cengiz Under dal Marsiglia al Fenerbahce: gioisce anche la Roma

Trasferimento sull'asse Francia-Turchia. A salutare la Ligue 1 e il Marsiglia è Cengiz Under : il fantasista classe 1997 torna in patria, accasandosi al Fenerbahce .

Dopo la difficile esperienza in prestito al Leicester, in Premier League, due stagioni in Francia dove ha collezionato 15 reti. Ora il ritorno in Turchia, indossando la maglia dei gialloblu.

Under al Fenerbahce, esulta la Roma

Il 26enne turco si accasa al Fenerbahce a titolo definitivo, siglando un contratto di quattro anni. Operazione da circa 15 milioni di euro. Un trasferimento di cui gioisce anche la Roma, sua ex squadra. I giallorossi, dopo averlo dato in prestito per un anno alle Foxes, lo hanno venduto la scorsa estate al Marsiglia, riservandosi anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Dunque ad esultare per il trasferimento al Fenerbahce sarà anche la Roma: alla società un incasso di circa 3 milioni di euro, un gruzzoletto da poter reinvestire sul mercato. E a proposito di mercato, i giallorossi sono pronti a chiudere un triplice colpo.