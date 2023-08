Chelsea, nessun problema di soldi: ufficiale Lavia, 385 milioni sul mercato

Il Chelsea in questa sessione estiva di calciomercato ha messo in atto una vera e propria rivoluzione nella rosa. A partire dalla panchina con l'arrivo di Mauricio Pochettino , anche tanti giocatori sono cambiati: oltre undici i giocatori sono stati ceduti sul mercato (Da Koulibaly e Kanté in Arabia, fino a Pulisic e Loftus Cheek al Milan) e otto quelli che sono arrivati, ultimo l'acquisto di Lavia dal Southampton per una cifra attorno ai 62 milioni più bonus. Il centrocampista è stato ufficializzato dai blues: "Il Chelsea ha completato l'arrivo del centrocampista Romeo Lavia dal Southampton. Il 19enne ha firmato un contratto di sette anni a Stamford Bridge".

Sulle tracce dell'ex Saints anche il Liverpool, che sono stati beffati per la seconda volta dopo Caicedo e per questo hanno deciso di virare su Amrabat della Fiorentina. In attesa di capire la situazione relativa alla cessione di Lukaku, su cui oltre la Juve sarebbero finiti anche gli occhi di Tottenham e Real Madrid, il Chelsea ha battuto un altro colpo in entrata.

Lavia e non solo, le spese Chelsea sul mercato

In un mercato ampiamente scombussolato dall'arrivo degli Arabi anche il Chelsea non è stato da meno per quanto riguarda gli acquisti. Dopo le folli spese nella stagione passata, Boehly si è rinconfermato in questa sessione con diversi arrivi costosi per rinforzare la squadra di Pochettino. Ultimo in ordine cronologico è quello di Lavia dal Southampton per una cifra vicina ai 70 milioni. Prima di lui è arrivato Caicedo, l'acquisto record per i blues e per la Premier con 116 milioni (che possono arrivare a 133 coi bonus).

Una rivoluzione che ha coinvolto un po' tutti i reparti dove in attacco sono arrivati: Nkunku, ora infortunato, e Jackson, insieme pagati 97 milioni circa. Sull'esterno è arrivato Angelo dal Santos per 15, mentre in difesa sono arrivati il portiere Roberto Sanchez e Disasi (68 milioni). Otto acquisti sin qui per i blues sul mercato estivo per una spesa di 385 milioni che potrebbero aumentare nel corso della stagione coi relativi bonus inseriti nei vari accordi coi club. Dopo la firma anche le prime parole di Lavia col Chelsea...