"Sampdoria, occhi sul fratello di un ex Juve: può arrivare in prestito"

Avvio di stagione positivo per la Sampdoria . I blucerchiati, allenati da Andrea Pirlo , hanno dapprima passato il turno in Coppa Italia battendo il Suditrol ai calci di rigore. Poi il successo al debutto in Serie B con la Ternana .

La società, intanto, resta sempre attenta sul mercato: definito l'arrivo di Sebastiano Esposito dall'Inter, la Samp non si ferma e guarda in Francia.

Samp su un giovane del Psg

Secondo quanto riportato da Le Parisien, infatti, il club blucerchiato vorrebbe chiudere per il giovane Noah Lemina, classe 2005 in forza al Psg. Fantasista, ma capace di giocare anche sulle corsie esterne d'attacco, Noah è fratello di Mario Lemina, che vestì la maglia della Juventus dal 2015 al 2017 e oggi in forza al Wolverhampton. Secondo il quotidiano francese, l'attaccante sarebbe finito nel mirino della Sampdoria, che vorrebbe assicurarselo in prestito. Lemina, dopo essere tornato dalla tournée in Giappone e Corea del Sud, è tornato ad allenarsi con l'U19 del Psg. Il mese scorso si era messo in mostra con la prima squadra nell'amichevole contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.