Mazia, ricordate il suo record? Meglio di Immobile alla Juve: ora va in C

Può un acquisto del Brindisi avere legami con la Juventus ? Certo che sì se si parla di Mazia e del Torneo di Viareggio . Il giovane attaccante classe 2004 è stato prelevato dai pugliesi, per fare il primo salto in un campionato professionistico.

Immobile è nato con il senso del gol, come dimostrano le 14 reti segnate nel Torneo di Viareggio realizzate con la maglia della Juventus, ma c'è qualcuno che ha fatto meglio di lui . Mazia , con il Bologna, ne ha segnati 18 , diventando il miglior marcatore della competizione. L'ala aveva superato precedentemente anche un altro record del biancoceleste, quello del maggior numero di reti in unica stagione : l'attaccante italiano si era fermato a 10, il giovane 2004 è arrivato a 12. Il capitano della Lazio ci ha tenuto anche a congratularsi con il talentino , mandandogli un videomessaggio: "Ciao Andrea, ho visto del tuo record: sono felice per te. Spero di portarti bene. Ti auguro una carriera felice e piena di successi".

Mazia al Brindisi, il comunicato

"Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto al Brindisi FC il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Andrea Mazia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024". Con questa nota il club felsineo ha salutato il giovane calciatore. Sarà la sua prima esperienza tra i professionisti, in un campionato duro come la Serie C. Un passaggio utile per migliorare e mettere un altro tassello per il futuro.