Doku al Manchester City, è ufficiale: le cifre dell'affare col Rennes

"Questo è un grande giorno per me, sia personalmente che professionalmente - ha detto Doku -. Il Manchester City è la migliore squadra al mondo, quindi unirmi a loro è qualcosa di molto speciale per me e la mia famiglia. Sono un giovane giocatore con tanto da imparare e migliorare. Lavorare con Guardiola e il suo staff e giocare al fianco di calciatori importanti mi renderà migliore. Ne sono sicuro. Non vedo l'ora di iniziare, spero di poter rendere felici i tifosi".