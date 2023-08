"Doku ad un passo dal Manchester City": incasso record per il Rennes

Un avvio di stagione con i soliti ritmi per il Manchester City , che ha esordito in Premier League con due vittorie nelle prime due giornate. Nota stonata per i Citizens l'infortunio di Kevin De Bruyne , con il belga che resterà fuori dal terreno di gioco per diversi mesi .

Intanto gli inglesi, che hanno venduto in questa sessione di calciomercato Riyad Mahrez, sono alla ricerca di un nuovo elemento che possa rafforzare il reparto offensivo.

Manchester City, in arrivo Doku

Obiettivo primario del mercato dei Citizens era Lucas Paquetá, in forza al West Ham. L'ex Milan sembrava ad un passo, con l'offerta del Manchester superiore ai 100 milioni. Alla fine, però, la trattativa sembra essersi arenata, dopo le indagini di Fa e Fifa per scommesse, nonostante il calciatore abbia negato. Sta di fatto che il club sta chiudendo per un altro colpo: si tratta di Jeremy Doku, classe 2002 attaccante del Rennes. Il calciatore, come riportato da Sky Sports, sarebbe vicinissimo a vestire la maglia del Manchester City per una cifra di 55 milioni di sterline (quasi 65 milioni di euro). Un incasso da record per il club francese, che mai ha venduto un calciatore per una cifra così alta. Doku dovrebbe raggiungere Manchester nella giornata di oggi per sottoporsi alle visite mediche.