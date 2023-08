Lindstrom-Napoli, è ufficiale: "Felice di essere arrivato in questo club"

Si tratta di Jesper Lindstrom, danese classe 2000 che arriva alla corte di Rudi Garcia a titolo definitivo dall'Eintracht Francoforte: è lui il rinforzo per i campioni d'Italia in carica.

Napoli, ufficiale Lindstrom

Questa la breve nota con cui il Napoli ha ufficializzato l'acquisto del calciatore: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jesper Grænge Lindstrom dall’Eintracht Francoforte". Nato a Taastrup, in Danimarca, Lindstrom è cresciuto nel Brondby per poi accasarsi all'Eintracht Francoforte, dove ha militato dal 2021 al 2023. Trequartista, capace di giocare anche come ala offensiva, nella passata stagione, tra tutte le competizioni, ha giocato 38 partite mettendo a segno 9 gol. Quest'anno era sceso in campo in un'occasione col club tedesco, ora lo farà con il Napoli di Garcia. Arrivano anche le prime brevissime parole del calciatore attraverso l'account Instagram del club partenopeo: "Sono davvero felice di essere arrivato in questa squadra, in attesa di vedervi tutti allo stadio! Forza Napoli!".