"Florentino Perez scatenato, vuole Mbappé e Haaland al Real Madrid!"

È sempre tempo di calciomercato, anche a stagione in corso. Con i campionati entrati nel vivo, non vengono meno le voci di possibili trasferimenti, soprattutto quando si tratta di top player. In particolare in queste ore è rimbalzata una voce dalla Spagna, precisamente da El Chiringuito, che farà sobbalzare i tifosi del Real Madrid dal divano. Se è risaputo che Kylian Mbappé è l'obiettivo numero 1 per la prossima estate, potrebbe non essere l'unico attaccante nel mirino dei blancos.