Il Barcellona pesca in Serie A! "Xavi cerca un nuovo Yaya Touré"

Tra presente e futuro il Barcellona ha fissato già gli obiettivi per il mercato estivo. A gennaio difficilmente il club farà qualche inserimento, se non quello dell'attaccante Vitor Roque , ecco perché la dirigenza ha già pensato a diverse posizioni da rafforzare, soprattutto quella in mediana. Dopo l'addio d Busquets a centrocampo è arrivato Romeu, acquisto low cost dovuto anche ai problemi economici e al tetto degli ingaggi a cui il Barcellona deve fare attenzione. Ecco perché la società e Deco in particolare hanno già effettuato monitaraggi su diversi profili, come riportato dal Mundo Deportivo: giovani ma con diverse esperienze alle spalle e con caratteristiche simili a quelle di Yaya Touré .

Barcellona, gli scout seguono Ederson

Lo scouting del Barcellona è stato mandato a visionare diversi giocatori in giro per l'Europa. Qualcuno ha fatto scalo anche in Italia, più precisamente a Bergamo perché uno dei profili messi sotto osservazione dall'area mercato è proprio quello del brasiliano Ederson dell'Atalanta. Dalla scorsa stagione è cresciuto nelle prestazioni grazie anche a una maggiore continuità con cui Gasperini ha deciso di mandarlo in campo. A premiare la scelta del tecnico c'è stata anche la risposta positiva del giocatore, soprattutto nei numeri: 19 presenze tra Europa League e Serie A con 5 gol e un assist. Il suo modo di giocare non è passato inosservato tra i balugrana. Quello di Ederson però non è l'unico profilo perchè il club ha mandato osservatori anche in Francia e Inghilterra. In Ligue 1 ha attirato le attenzioni Youssouf Fofana, titolare ai Mondiali nella Francia, e perno del Monaco, mentre in Premier sono stati molto seguiti in queste settimane si Amadou Onana dell'Everton e Bruno Guimaraes, quest'ultimo più complicato viste le cifre con cui il Newcastle l'ha portato oltre manica: 50 milioni e con una clausola da oltre 100 milioni nel contratto. Insomma il Barcellona ha intenzione di pensare al presente ma con uno sguardo anche al futuro, soprattutto sul mercato.