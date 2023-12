Mercato Juve, la lista di Giuntoli per l’estate: i colpi a zero, tutti i nomi

Le offerte di gennaio

Così Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono sì molto attenti alle opportunità che il mercato di gennaio potrà offrire per rinforzare l’attuale rosa di Massimiliano Allegri, con un occhio speciale al centrocampo rimasto privo di Pogba e Fagioli, ma lavorano già anche ai possibili colpi da piazzare tra i giocatori con il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Giocatori che da febbraio potranno già firmare nuovi accordi per la prossima stagione.

Giocatori come Piotr Zielinski, che si adatta perfettamente all’identikit del centrocampista che la Juventus sta cercando: una mezzala che alla quantità indispensabile nel ruolo abbini anche qualità, inventiva e tiro dalla distanza. Il polacco a 29 anni è nel pieno della maturità, ha un ingaggio da tre milioni netti che, anche considerando l’aumento inevitabile in questi casi, rientrerebbe perfettamente nei parametri del nuovo corso bianconero e con Giuntoli ha già firmato il contratto con cui nel 2016 si legò al Napoli e il successivo rinnovo del 2020. Rinnovo che il Napoli sta trattando ancora con l’entourage di Zielinski, senza tuttavia aver trovato finora un’intesa. Anzi, l’ipotesi rinnovo non va esclusa, ma oggi la rivale più pericolosa della Juve sulla strada che porta al polacco è semmai l’Inter di Beppe Marotta, maestro dei colpi a paramentro zero.

Se il centrocampo in questo momento è al centro dei pensieri dei dirigenti bianconeri, questo non significa che il dt Giuntoli e il ds Manna non guardino agli altri reparti, soprattutto per quanto riguarda il mercato estivo. Così tra i possibili parametri zero seguiti c’è pure il laziale Felipe Anderson, anche lui in fase di stallo nella trattativa per il rinnovo, anche lui dotato di caratteristiche - dribbling, grande tecnica, fantasia - che non abbondano nel reparto bianconero in cui andrebbe a inserirsi, ovvero l’attacco (le possiede in abbondanza il solo Yildiz)...