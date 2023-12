"Echeverri lascia il River Plate: destinazione scelta e affare in chiusura"

La corsa per ingaggiare Claudio Echeverri sembra ormai essere giunta al termine: a tagliare il traguardo, secondo il The Guardian, è stato il Manchester City . 'El Diablito' aveva attirato l'attenzione di tutti i più grandi club europei: dal Real Madrid al Psg fino ad arrivare alla Juventus (con i bianconeri che lo seguivano da lungo tempo) , ma alla fine era diventata una corsa a due tra i Citizens e il Barcellona . A spuntarla, secondo il quotidiano inglese, è stata la squadra allenata da Pep Guardiola .

"Echeverri al City, i dettagli dell'accordo"

Il Manchester City, per il The Guardian, avrebbe raggiunto l'accordo con il River Plate sulla base di 25 milioni di euro (valore della clausola rescissoria, ndr), con il centrocampista classe 2006 pronto a firmare un lungo contratto. L'ufficialità dell'acquisto avverà nel mese di gennaio, una volta aperta la sessione invernale di calciomercato. Il 17enne aveva espresso al suo club l'intenzione di andare altrove, viste le numerose e allettanti proposte pervenute: una cessione dunque inevitabile per il River, a maggior ragione vista la naturale scadenza del contratto del calciatore prevista per il 31 gennaio 2024. Per il giornale britannico, Echeverri resterà un altro anno in prestito con i Millonarios, con cui è arrivato a giocare tra i grandi, prima di arrivare all'ombra dell'Etihad Stadium. La sua stella è definitivamente brillata nell'ultimo Mondiale U17, quando con la maglia dell'Argentina ha segnato cinque, di cui ben tre nella sfida contro il Brasile.