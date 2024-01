Raimondo, il bomberino che può già andare in Serie A

Anche la A se n’è accorta: Antonio Raimondo , il bomberino 19enne che nella sua prima mezza annata di B ha segnato per la Ternana già 7 reti , potrebbe raggiungere la massima serie - dove vi aveva debuttato da diciassettenne col Bologna di Mihajlovic - già a questa finestra di mercato perché in effetti il ragazzo ha stoffa e potrebbe bruciare le tappe.

Nei giorni scorsi è emerso l’interessamento del Cagliari ma in realtà Raimondo è da tempo tenuto d’occhio da parecchi club della massima serie. Che lasci anzitempo la Ternana già in questo mese, però, è tutto da vedere. Il club umbro si fa forte di un prestito dal Bologna fino a giugno , vorrebbe che fosse rispettato e farà di tutto perché ciò avvenga. Certo, il club emiliano guarda con attenzione alla crescita del ragazzo e una seconda parte di stagione nella massima serie, con un minimo di garanzie sul suo impiego, potrebbe prepararlo ancora meglio al ritorno a Bologna, comunque previsto per l’estate, quando Raimondo rientrerà alla base e potrebbe anche rimanerci , dovesse mostrarsi all’altezza.

Raimondo e il legame con la Ternana

Come sempre accade in questi casi, un peso non da poco ce l’avrà anche la volontà del giocatore che comunque si sente molto legato alla Ternana: ha scommesso fin da subito su un progetto di rifondazione non semplice e non di prima fascia ma ha sempre creduto nelle potenzialità della squadra, anche quando annaspava con Lucarelli, prima che le Fere iniziassero a scalare la classifica, con l’arrivo di Breda in panchina e anche grazie alle reti di Raimondo. Un dato significativo che aiuta a capire il valore del ragazzo.