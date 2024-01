"Manchester United, da Pogba a Casemiro: la lista flop. Soltanto 2 al top"

Jadon Sancho è scappato da Manchester per tornare al Borussia Dortmund. In Germania ha vissuto momenti importanti e felici, ed è proprio lì che è voluto tornare per ritrovare la serenità sul campo. Gli ultimi due sono stati difficili allo United, soprattutto con l'arrivo di Ten Hag in panchina, ma l'attaccante inglese è soltanto l'ultimo di una lunghissima lista di acquisti flop che non hanno reso al meglio con i Red Devils. Degli ultimi pagati oltre 50 milioni di euro soltanto due stanno rendendo al meglio rispetto alle cifre pagate. Dall'Inghilterra hanno tracciato un bilancio e soprende anche la presenza di Hojlund, arrivo estivo dall'Atalanta...