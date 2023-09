Pogba shock: positivo al testosterone dopo Udinese-Juventus

Paul Pogba è risultato positivo al doping. Sono state ritrovate tracce di testosterone dopo la prima gara stagionale della Juventus, vinta dalla squadra di Allegri per 3-0 in casa dell'Udinese del 20 agosto. In quell'occasione il francese non era neanche entrato in campo. In ogni caso, si aspettano comunicati ufficiali da parte del club bianconero e del centrocampista.