"Mbappé, l'offerta Psg non ha senso: da imperatore, da faraone di Parigi"

Continua, ancora e sempre, la querelle legata al futuro di Kylian Mbappé . Il calciatore, ormai da anni, è in orbita Real Madrid . Ancora di più ora, con il francese che è scadenza di contratto e potrebbe partire come parametro zero. Eppure il Psg sembrerebbe deciso a non mollare la presa, provando a convincere l'attaccante a rinnovare con una offerta clamorosamente alta, con Al Khelaifi convinto che si è detto fiducioso .

"Mbappé, clamorosa offerta di rinnovo dal Psg"

A fare il punto è stato il giornalista francese di RMC Sport, Daniel Riolo, che ha fatto una curiosa similitudine per spiegare cosa il Psg ha offerto a Mbappé per prolungare l'accordo: "In questa storia con Mbappé bisogna essere chiari. Da un lato abbiamo un'offerta per lui da antica Roma, antica Grecia e piramidi d'Egitto fatta a un giocatore. Una cosa mai vista prima. Supera di gran lunga i 100 milioni a stagione. Si tratta di qualcosa che nessun club potrà mai eguagliare. Avrà benefici per il fratello, per la famiglia, per tutti... per l'agenzia di giocatori che la madre vuole creare. Francamente, è incredibile".

Un'offerta che sarebbe molto lontana da quella che il Real Madrid starebbe offrendo a Mbappé: "D'altra parte abbiamo qualcosa che è, stavo per dire normale, se si può dire normale quando si tratta del Real Madrid... Quindi è uno stipendio normale per le stelle del calcio. Parliamo di 30 milioni e forse qualcosa di più. E non è il re del club. In pratica lo riporteranno sulla terra. Mbappé è nel mezzo e deve scegliere. I dati ci sono. Se si tratta di soldi...". E a proposito del Real Madrid...