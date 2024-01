Valentin Carboni obiettivo del West Ham: per adesso l’Inter resiste

MILANO - Era solo questione di tempo. Il talento di Valentin Carboni non ha conquistato solamente l’ Inter , che su di lui ha puntato nel 2020, quando lo acquistò 15enne dalle giovanili del Catania , e il Monza , che lo ha voluto in prestito, ma pure alcuni club in Europa. Fra questi, come rivelato in Argentina da TycSports, ci sarebbe il West Ham che avrebbe messo sul piatto circa 14 milioni di euro per averlo subito. Da Viale della Liberazione non hanno confermato l’arrivo di un’offerta, ma la risposta sarebbe stata comunque negativa, spalleggiata pure da Galliani che la scorsa estate ha insistito per averlo a Monza dove Palladino , dopo averlo accudito con cura nei primi mesi, lo ha inserito con decisione nelle rotazioni della squadra da dicembre in poi, ottenendo in cambio prestazioni importanti, 2 gol e 2 assist.

L’ad brianzolo ieri mattina in Lega Calcio ha ribadito quanto già emerso nei giorni scorsi, ovvero che Carboni terminerà l’annata al Monza: «Resta assolutamente». L’Inter, che aveva pensato a un suo ritorno in anticipo a Milano solo se Alexis Sanchez avesse salutato la truppa a gennaio, lascerà volentieri Valentin in quel di Monza per completare il suo percorso. L’idea è quella di riportare a casa il 18enne argentino in estate e inserirlo stabilmente nel gruppo di Inzaghi. Dopo annate con quattro attaccanti, di cui uno spesso infortunato a ridurre le scelte, l’Inter la prossima annata partirà con cinque elementi nel reparto offensivo, con Valentin unico per caratteristiche, potendo giocare da trequartista, esterno destro o seconda punta.

Carboni, l’Inter oggi non ha intenzione di cederlo

Sempre che Carboni... rimanga. Come detto, l’Inter oggi non ha intenzione di cederlo, anzi. Il ragazzo è un elemento su cui la società intende puntare a lungo termine, ma è evidente che la situazione economica del club non permetta a Marotta, Ausilio e Baccin di considerare incedibile alcun giocatore a fronte di un’offerta... esagerata. L’esempio è quanto accaduto nell’estate 2022, quando il Chelsea con 15 milioni più bonus portò a Londra l’allora 19enne Cesare Casadei, fresco di titolo di campione d’Italia Primavera e da tutti considerato un possibile “rinforzo” per la squadra di Inzaghi. L’Inter allora aveva bisogno di vendere e il sacrificato fu un giovane con un potenziale futuro da titolare. Oggi Valentín Carboni, con alle spalle una stagione e mezzo in Serie A, vale sicuramente di più: per l’Inter non meno di 25 milioni. Ma se in estate dovesse arrivare un club e mettere sul piatto più di 30 milioni, cosa succederebbe?