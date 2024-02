De Ligt, tentativo Psg per l'ex Juve dopo l'infortunio di Skriniar: no Bayern

Spesso le ultime ore del calciomercato hanno regalato delle perle memorabili e anche il Psg ha cercato di concretizzare un colpo last minute . Nonostante l'acquisto di Lucas Berlado dal San Paolo, stando a L'Equipe i parigini hanno fatto anche un tentativo per convincere De Ligt . Il motivo? Il vuoto lasciato dopo l'infortunio di Skriniar . L'ex Inter ha subito un'operazione alla caviglia e dovrà stare per un po' lontano dal campo di gioco.

Psg-De Ligt, il retroscena e la risposta del Bayern Monaco

La stagione di De Ligt con il Bayern Monaco non è partita nel migliore dei modi. L'ex Juve tra scelte tecniche e vari acciacchi ha collezionato quindici presenze tra tutte le competizioni per un totale di 795 minuti giocati. Nelle ultime quattro partite Tuchel lo ha rimesso al centro della difesa e ha disputato tutti i match da titolare. Motivo che ha spinto i bavaresi e anche il difensore a respingere le richieste del Psg. I campioni tedeschi lo hanno subito messo fuori mercato, considerando anche l'inizio della Champions League e le partite che andranno ad aggiungersi alla Bundesliga, che vede al momento in testa il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso a più due su Kane e compagni. Ora il giovane olandese ha ricevuto anche un attestato di stima da parte della società e non resta che rispondere in campo con prestazioni di alto livello.