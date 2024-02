Calciomercato, chi ha speso di più: la Serie A regina...di incassi!

Il gong sulla fine del calciomercato invernale è scattato per tutti e in questa sessione c'è stato chi ha rivoluzionato la rosa (il Verona) e chi ha speso più di tutti per provare a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica (Lione). Insomma, come sempre è stata una finestra di mercato ricca di colpi di scena che si è animata soprattutto nelle battute conclusive. Andiamo, però, a vedere nel dettagli quali sono le squadre che hanno speso più di tutti e quali, invece, hanno incassato più milioni rispetto alle altre, in quest'ultima classifica sono inserite anche tre club italiani.

La Top 10 degli acquisti più costosi: guida il Lione

Partiamo da chi ha speso di più nel mercato invernale. Secondo i dati raccolti da Transfermarkt è stato il Lione a effettuare i colpi più importanti in termini economici e sul gong è arrivata la firma di Mangala dal Nottingham Forest, ex obiettivo anche della Juve. I francesi hanno speso per lui ben 11,7 milioni di prestito con diritto di riscatto, ma il più costoso di questa finestra per i francesi è stata Fofana (17 milioni dal Gent). Ma andiamo per gradi e iniziamo da chi invece ha speso meno tra i club più 'spendaccioni': il Lipsia e il Tottenham hanno fatto spesa in Serie A con Elmas (24 milioni) e Dragusin (25 milioni), operazione in cui ci ha guadagnato anche la Juve.

A salire troviamo l'acquisto di Matusiwa a 15,5 milioni del Rennes (per un totale di 26,5 nel mercato invernale) e poi il Benfica con il doppio arrivo dal Sud America di Marcos Leonardo e Prestianni (pagari complessivamente 27 milioni). Il Crystal Palace è rimasto a fare le sue spese in Inghilterra perché dal Blackburn è arrivato Wharton per 21,10 milioni dei 29,10 complessivi. La giostra del mercato ci ha regalato anche un paio di colpi importanti dalla Russia con lo Zenit abile a portarsi a casa Artur e Pedro dal Brasile per un totale di 29,85. Una cifra simile (di poco superiore) è quella spesa dal Bayern Monaco per il terzino Boey (30 milioni). Mentre sul podio, oltre al Lione, troviamo Barcellona e Psg: gli spagnoli hanno pagato 40 milioni per Vitor Roque (già in gol contro l'Osasuna), mentre i parigini hanno speso la stessa cifra per Lucas Beraldo (20) e Moscardo (rimasto in prestito al Corinthinas).