Mangala, il tuttocampista che piace alla Juve: può liberare il tridente dei sogni

Come far coesistere Yildiz, Vlahovic e Chiesa? È la domanda che si stanno ponendo i tifosi della Juventus . E non solo. In dirigenza si guardano intorno: "Mercato? Vediamo se ci saranno possibilità" - ha spiegato Giuntoli. Da nomi importanti ad altri low cost , in lista figura anche Orel Mangala per un eventuale prestito . Il centrocampista del Nottingham Forrest , classe 1998, piace anche al Napoli e ha le caratteristiche e la combinazione che serve ad Allegri per sbloccare, in alcuni match, il tridente dei sogni .

Mangala, una diga per proteggere la qualità

"Tridente? Tutto si può fare, ma dipende dai momenti e dalle condizioni dei giocatori" - ha detto Allegri in conferenza stampa. Un profilo come quello di Orel Mangala potrebbe aiutarlo. Forte fisicamente, instancabile, operaio, uno di quei motori che piacciono tanto all'allenatore della Juventus. A chi somiglia? Naby Keita, Kessie e anche Partey, che i bianconeri avevano valutato nelle scorse sessioni di calciomercato. Non ha i gol nelle gambe, ne ha realizzato solo uno in Premier League in 18 presenze. Il suo compito è un altro. Garantisce la protezione che serve alla squadra con più uomini offensivi in campo. Corre anche per gli altri. Non eccelle per qualità, ma può sposarsi alla perfezione con un giocatore di palleggio al suo fianco. Un ottimo compagno, di quelli di cui ti puoi fidare. E al tecnico farebbe comodo una soluzione in più per variare il copione tattico e abbandonare in alcune circostanze il 3-5-2.