Yamal, il Psg prepara l'offerta per il Barcellona: la cifra è mostruosa

La cifra è mostruosa; 250 milioni per un calciatore. Addirittura sedicenne. Si tratta dell’offerta che il Psg sarebbe pronto a recapitare al Barcellona per ingaggiare Lamine Yamal, attaccante spagnolo dalle radici africane schizzato subito in vetta alla classifica dei 100 migliori Under 21 in lizza per vincere il Golden Boy 2024. Dicono che il presidente qatariota del club parigino, Nasser Al Khelaifi, stia “impazzendo” per non aver ancora trovato un degno sostituito di Mbappé, in partenza fra due mesi a zero verso il Real Madrid, dopo aver già dovuto visto andar via Messi (all’Inter Miami) e Neymar (Al Hilal Riyad). Una prima proposta nell’ordine dei 200 milioni era già stata formulata alcune settimane fa, ma il suo collega catalano Joan Laporta l’aveva rifiutata. Ora è in arrivo il clamoroso rialzo. Nella storia del calcio nessun giocatore al mondo è mai stato pagato tanto. Il record in vigore risale al 2017 allorché un altro astro del Barça venne ingaggiato proprio dal Psg: Neymar a 222 milioni. E dopo di lui il franco-camerunese Mbappé (da Monte-Carlo a Parigi per 180 milioni nello stesso 2017).