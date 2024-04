Zidane è un giallo internazionale: la big di Premier sorpassa il Bayern!

Zidane verso Manchester?

Secondo il The Sun, Zidane nella sua avventura in Germania si troverebbe subito davanti ad un ostacolo importante, ovvero quello della lingua che, unita alla vita in Baviera, potrebbe rappresentare un problema per il francese. Il secondo non è un ostacolo, ma una volontà di Zidane che, secondo indiscrezioni, preferirebbe sedersi sulla panchina dello United rispetto a quella bavarese. Di sicuro il francese avrebbe più possibilità di lottare per un immediato titolo in Germania che in Inghilterra, ma il futuro è ancora tutto da decidere. Graham Potter, ma anche Thiago Motta sono gli altri nomi che circolano in quel di Manchester che qualora dovesse abbracciare Zidane libererebbe la strada a Ralf Rangnick per raggiungere il Bayern.