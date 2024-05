"Barcellona, Lewandowski in pensione: il nuovo centravanti è a Liverpool"

Il futuro al Barcellona di molti calciatori è in bilico, e a dar man forte a questa situazione di instabilità è il fair play finanziario, con il club blaugrana tenuto a rispettarne le direttive. Tra i tanti volti noti - Raphinha e Vitor Roque- il principale indiziato a lasciare la Catalogna è proprio Robert Lewandowski, leader nella classifica degli stipendi sostenuti dal club. L'attacco blaugrana potrebbe presto salutare il centravanti polacco per far fronte ai paletti imposti dal fair play finanziario e rispettare il tetto salariale di poco più di 203 milioni di euro imposto dalla Liga. I candidati a prendere le redini di Lewandowski non mancano e tra tutti spicca il nome di Darwin Nunez, attualmente in forza al Liverpool. Il centravanti uruguaiano ha uno stipendio nettamente inferiore a quello percepito dall'attuale numero 9 del Barcellona, motivo per cui fonti sudamericane sembrerebbero molto convinte del suo potenziale approdo in Catalogna.