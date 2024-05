Obiettivo Juve e Giuntoli, ma i quattrini Premier...Chelsea, pronti 70 milioni

Il Chelsea sembra voler fare sul serio per Georgiy Sudakov . Il talentuoso trequartista ucraino dello Shakhtar Donetsk , che a gennaio è stato cercato dalla Juventus e dal Napoli , alla fine potrebbe trasferirsi in Premier League . Secondo le ultime indiscrezioni del Mirror i Blues avrebbero avuto dei colloqui con i rappresentanti del classe 2002 che ad oggi è valutato circa 70 milioni di euro, e che ha una clausola rescissoria pari a circa 130 milioni. Il suo contratto è stato rinnovato da poco ed è valido fino al 2028, ma il club ucraino sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative qualcora arrivasse un'offerta adeguata. La squadra di Pochettino vorrebbe dunque riprovarci con un altro gioiellino dello Shakhtar dopo l'acquisto del suo ex compagno di squadra Mudryk , che fino ad ora non ha rispettato le aspettative.

Sudakov, la Juve e Giuntoli: cosa è successo

Sudakov è da diverso tempo un pallino di Giuntoli e nell'ultima sessione di mercato invernale il giocatore in questione aveva parlato dell'interesse dei club italiani e non solo: "A gennaio ci sono state delle offerte ufficiali da parte di Juventus e Napoli. Lo Shakhtar ha rifiutato 40 milioni di euro dal Napoli, me lo ha detto l'amministratore delegato Palkin. All'inizio ero un po' dispiaciuto, ma poi ho compreso le ragioni del club: vogliono ovviamente ricavare il più possibile dalla mia cessione". Lo stesso amministratore delegato dello Shakhtar Palkin, inoltre, è stato ospite in tribuna a Stamford Bridge in occasione di Chelsea-Everton (terminata con il risultato finale di 6-0 per i padroni di casa).