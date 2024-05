Zirkzee, il Milan ha scelto e sfida tutti: pronto investimento monstre

All-in su Joshua Zirkzee . Il Milan ha deciso e non da ora: il primo obiettivo per il ruolo di centravanti è e rimarrà l’olandese del Bologna. Almeno finché ci sarò l’opportunità di prenderlo. Ovviamente nel mercato nulla è scontato, ciò che oggi sembra possibile domani non lo è più, ma fra i tanti attaccanti valutati dalla dirigenza rossonera, Zirkzee rimane il preferito. Quindi, in un’ipotetica lista, l’olandese viene prima di Sesko (Lipsia), Gimenez (Feyenoord), Gyokeres (Sporting), David (Lille) e Guirassy (Stoccarda). Nessuno raccoglie il gradimento totale di Zirkzee che, a differenza dei “colleghi”, può già vantare una buona esperienza in Serie A. Un fattore non da poco, perché il “9” è un acquisto che il Milan non può permettersi di sbagliare. In estate andrà via Giroud, una certezza di rendimento e gol. Chi arriverà al suo posto non potrà godere della sua esperienza alle spalle e non potrà avere troppo tempo per capire il nostro calcio. Chi indosserà la maglia di Giroud dovrà essere subito pronto. E in questo senso Zirkzee - che a San Siro contro Milan e Inter non ha tremato, piuttosto ha giocato alcune delle sue migliori gare - rappresenta già una garanzia. Ovviamente gli ostacoli non sono pochi.

Milan, la competizione per Zirkzee

Il Milan sa che su Zirkzee ci sono diverse squadre, in Italia e in Europa, vedi Juventus e Arsenal; senza dimenticare chiaramente la prelazione che ha su di lui il Bayern. I tedeschi, infatti, versando 40 milioni al Bologna lo potrebbero riportare a Monaco, ma dopo averne spesi 100 per Kane l’estate scorsa, non sembrano così interessati a farlo, preferendo incassare il 40% dell’eventuale plusvalenza che farebbe il Bologna vendendolo. Proprio il club emiliano è un soggetto da non trascurare, perché con la possibile qualificazione in Champions, non è da escludere che Saputo faccia tutto il possibile per trattenere l’attaccante al Dall’Ara per un’altra stagione. Di sicuro il Bologna - e qui arriva il secondo ostacolo per il Milan oltre alla concorrenza - per cedere Zirkzee chiederà non meno di 60-65 milioni.

Tanti, ma il club rossonero è ormai entrato nell’ordine delle idee che se vorrà portare a Milanello un grande centravanti, dovrà investire la cifra record per il suo mercato (il Milan nella sua storia ha speso al massimo 49.5 milioni per Leao, fra l’altro in due tranche; poi 42 per Bonucci e Rui Costa). Di sicuro i dirigenti rossoneri proveranno ad abbassare l'esborso cash inserendo delle contropartite, in primis Saelemaekers che il Bologna può già riscattare per 10 milioni. L'assalto è iniziato, ci sono già stati dei contatti con gli agenti di Zirkzee e il Milan ha ricevuto dei feedback positivi. Adesso andrà trovata la via per convincere il Bologna, non sarà facile, ma finché ci sarà l'opportunità, il Milan ci proverà.