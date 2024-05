Estevao-Chelsea, è fatta: cifra monstre! Ma prima potrebbe giocarci contro

Estevao dal Palmeiras al Chelsea: cifra monstre

Estevao arriverà a Londra per una cifra che, tra parte fissa e bonus, sarà di 350 milioni di reais, ovvero circa 62 milioni di euro. Una cifra enorme, ma nelle case del Palmeiras finirà soltanto il 70%: il restante 30% del cartellino, infatti, è di proprietà della famiglia del classe 2007, che quindi otterrà dal trasferimento poco più di 18 milioni di euro.

In realtà nel contratto del calciatore col club brasiliano era prevista una clausola rescissoria, valida per l'estero, di 45 milioni e da versare in'unica soluzione. Ma poiché il Chelsea salderà quanto dovuto in più 'rate', si è trovata una via alternativa, che consentirà sì ai londinesi di pagare con comodo, ma al Plameiras e alla famiglia del calciatore di guadagnare di più. Quando sarà possibile vedere Estevao con la maglia del Chelsea?