Non solo Pinamonti: è fuga dal Sassuolo

Dopo la retrocessione in Serie B è scattata la possibile diaspora dei principali talenti del Sassuolo . A partire da Andrea Pinamonti : il goleador classe 1999 piace parecchio al neopromosso Como ed è nei radar pure del Torino . Il club lariano valuta anche il possibile colpo Antonio Candreva , che può liberarsi a zero dalla Salernitana dopo la discesa in B dei campani. Non risultano invece contatti - nonostante i numerosi rumors rimbalzati sull’asse Italia-Turchia - per l’approdo di Mauro Icardi sul Lago. Il goleador argentino è felice al Galatasaray e soprattutto ha ancora due anni di contratto col club giallorosso a 11 milioni netti a stagione. Cifre inavvicinabili per un club italiano.

Sassuolo: i giocatori in uscita

Discorso diverso invece per Emil Audero (Sampdoria), che si avvicina ai lombardi. Ma torniamo al Sassuolo: appaiono pronti a lasciare il club neroverde anche Daniel Boloca (seguito da Fiorentina, Milan e Lazio), Martin Erlic (piace ad alcuni club stranieri) e Armand Laurentiè (apprezzato dal West Ham). A completare la rivoluzione neroverde gli addii a parametro zero di Gregoire Defrel, Gianluca Pegolo e Gian Marco Ferrari. Il ruolo di direttore sportivo, al posto dell’uscente Giovanni Rossi, è stato invece affidato a Checco Palmieri; mentre per la panchina il prescelto è Fabio Grosso. Pronto un biennale per il campione del mondo 2006 che ha sorpassato in volata Alberto Aquilani (Pisa) e Vincenzo Vivarini (Catanzaro). Quest’ultimo potrebbe comunque arrivare nella massima serie nelle prossime settimane, visto che è apprezzato da Verona (qualora dovesse andar via Marco Baroni) e Cagliari. Lavori in corso in casa Genoa per i rinnovi di Stefano Sabelli e Alessandro Vogliacco: intanto i dirigenti rossoblù seguono il talento argentino Giuliano Galoppo (San Paolo) e aspettano una risposta dal Marsiglia in merito alla proposta di rinnovo del prestito per Vitinha, che vorrebbe continuare la sua avventura in Liguria.

Mercato, le mosse del Bologna

Molto attivo anche il Bologna che sta definendo il riscatto di Alexis Saelemaekers dal Milan per 10 milioni. Sartori e Di Vaio pensano già al possibile dopo Riccardo Calafiori (nel mirino della Juventus): occhi puntati su Albian Hajdari (2003), centrale mancino del Lugano, e Lilian Brassier (Brest), sul quale è piombato nelle ultime ore anche l’Olympique Marsiglia. Capitolo attaccanti: i rossoblù continuano a duellare con lo Stoccarda per il centravanti greco Pavlidis dell’AZ Alkmaar, con il macedone Miovski (Aberdeen) come piano B. Restando in tema di attaccanti: il Parma ha blindato il gioiello polacco Adrian Benedyczak; mentre per il centrocampo gli emiliani apprezzano Michut (Adana Demirspor) e Maggiore (Salernitana).



Udinese, richiesto Walace