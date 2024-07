Soulé, tifosi in delirio al J-Medical: messaggio chiaro sul futuro Juve

Giornata importante in casa Juve, con l'inizio del ritiro della squadra di Thiago Motta. In mattinata stanno proseguendo le visite mediche, con tanti calciatori che si sono presentati al J-Medical. Tra questi c'è anche Matias Soulé, reduce dall'ottima stagione in prestito al Frosinone. Proprio per questo l'argentino è stato tra i più acclamati davanti al centro medico bianconero, con i tifosi che hanno voluto mandare un messaggio chiaro sul futuro dell'attaccante classe 2003.

Juve, i tifosi blindano Soulé: "Non te ne andare" Prima di fare il suo ingresso al J-Medical per le visite, Matias Soulé ha dedicato qualche minuto ai tanti tifosi presenti davanti alla struttura per fare autografi e scattare foto. Proprio in quel momento sono arrivate varie richieste come: "Non te ne andare Mati" e "Devi restare". Un messaggio chiaro che dimostra la voglia dei tifosi della Juventus di poter ammirare il talento dell'argentino con la maglia bianconera, dopo la stagione che lo ha consacrato al Frosinone con 11 gol e tre assist realizzati in Serie A.

Juve, il punto sul futuro di Soulé Nonostante il supporto dei tifosi bianconeri, il futuro di Matias Soulé alla Juventus rimane comunque in dubbio. Thiago Motta vorrebbe infatti tenere l'argentino, ma molto dipenderà anche da Federico Chiesa. L'addio dell'ex Fiorentina aumenterebbe infatti le sue chance di permanenza, mentre al contrario Giuntoli sarebbe costretto a cederlo per finanziare il mercato in entrata. In ogni caso il club bianconero non vuole fare sconti visto il grande interesse da parte di varie squadre europee, con una valutazione di circa 40 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA