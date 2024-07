Soulé, Roma vicina. Sancho si allontana e su Chiesa in agguato c'è l'Inter!

Dunque la situazione in sintesi è la seguente: non c’è ancora accordo, ma Juve e Roma sono più vicine e a questo punto è difficile che i giallorossi possano tirarsi indietro, con l’intesa ormai a un passo. E solo a quel punto potrà arrivare il famoso cenno che consentirà a Soulé di lasciare i compagni e Thiago Motta in ritiro in Germania nel complesso sportivo dell’Adidas.

Juve, obiettivo Koop

I soldi di Soulé verranno immessi sul mercato per arrivare al principale obiettivo dl mercato in entrata bianconero, ovvero Koopmeiners. Ma attenzione: nella attenta e lungimirante politica degli affari di Giuntoli a ogni uscita corrisponde un’entrata nello stesso ruolo. Per questo non è da escludere un colpo tra gli esterni offensivi, per di più considerando che Federico Chiesa (atteso oggi alla Continassa) è sul mercato per evitare di perderlo a zero alla scadenza naturale del contratto tra meno di un anno (con l’Inter in agguato). Dal Portogallo crescono le voci su un’operazione da imbastire per Francisco Conceiçao: il figlio d’arte è uno dei tanti laterali d’attacco che la Juventus sta seguendo con attenzione nelle ultime settimane. Nel suo contratto è prevista una clausola rescissoria da 45 milioni che renderebbe l’operazione insostenibile per le casse juventine, ma il Porto potrebbe lasciarlo partire per una cifra inferiore. O con una formula alternativa: il club portoghese pare infatti disposto ad aprire anche a un prestito oneroso con diritto di riscatto o un obbligo vincolato al raggiungimento di determinate condizioni.