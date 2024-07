Milik, dal cartellino allo stipendio: l’incasso Juve e l’ultima tentazione

Futuro in bilico per Arek Milik . Il centravanti polacco, infatti, non appare per caratteristiche tecnico-tattiche il prototipo ideale per Thiago Motta , che infatti vorrebbe diversificare in attacco. Tradotto: a una prima punta classica come Dusan Vlahovic , gli piacerebbe affiancare come alternativa un attaccante con giocate e movimenti differenti. Un brevilineo che sappia legare il gioco e innescare, con i propri assist, gli inserimenti dei centrocampisti. Un po’ come accadeva, nella passata stagione, con Joshua Zirkzee al Bologna.

Milik, infortunio e mercato

I desideri di Motta appaiono lampanti per il reparto offensivo. E così il polacco potrebbe fare i bagagli da qui alla fine del mercato. L’infortunio alla vigilia di Euro 2024 ha frenato, però, il mercato intorno a Milik. La punta, infatti, non ha potuto sfruttare la ribalta continentale per mettersi in luce e accendere il proprio mercato. In Spagna nelle ultime ore sono circolate voci che accostavano il classe 1994 al Siviglia, alla ricerca dell’erede di En-Nesyri destinato ad accasarsi al Fenerbahce per 20 milioni. L’ex Napoli potrebbe diventare una soluzione interessante per il ds degli andalusi Victor Orta, anche se al momento le sirene principali per Milik stanno riecheggiando dall’Inghilterra. In Premier League il numero 14 bianconero vanta, infatti, diversi estimatori. A maggior ragione dopo il cambio di agente e il passaggio in primavera nella scuderia della CAA Stellar, che sul mercato inglese spopola.