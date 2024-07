Le due strade di Huijsen. Mercato Juve: altra operazione alla De Winter?

Prima le uscite. La campagna di rafforzamento della Juventus - inseriti nel motore bianconero Di Gregorio, Cabal, Thuram e Douglas Luiz - è giunta a una fase in cui è d'obbligo rifiatare. Per tornare all'assalto dei principali obiettivi individuati da Giuntoli e Thiago Motta, a partire da Todibo e Koopmeiners, è ora necessario rimpinguare le casse. Con la cessione di Soulé e di Chiesa, con ogni probabilità. Ma non solo. L'altra pedina deputata ad assicurare un lauto incasso, infatti, è stata individuata da tempo in Dean Huijsen, che non ha seguito il resto della squadra in Germania e che sta lavorando alla Continassa. In attesa, appunto, dell'offerta giusta. Le strade davanti al difensore spagnolo, al momento, sono due: una porta alla Premier, dove diversi club hanno manifestato interesse, a partire dal Bournemouth, e l'altra alla Bundesliga, dove in coda al Leverkusen si sono messe anche Stoccarda e Wolfsburg. Base d'asta, nelle intenzioni bianconere, quota 25 milioni, una cifra che difficilmente arriverà dal Psg, che si era mosso per il centrale classe 2005, ma che ora pare più defilato.