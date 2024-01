Muharemovic nella Juve dei grandi: chi è il giocatore convocato da Allegri

La prima volta non si scorda mai. Tarik Muharemovic la vivrà con il numero 44 sulle spalle dopo essere stato convocato per la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Salernitana in programma stasera, alle 21, all'Allianz Stadium. Difensore centrale, piede mancino, un metro e ottantesette centimetri d'altezza, Muharemovic è nato a Ljubljana il 28 febbraio 2003 ma nel giro della nazionale della Bosnia Erzegovina. Dalla stagione 2021/2022 ha iniziato la sua scalta verso la prima squadra approdando nella Primavera bianconera. Agli ordini di Montero ha totalizzato 33 presenze, cinque delle quali in UEFA Youth League. Dal 2022/2023 ha giocato sia in Primavera sia con la Next Gen, squadra in cui milita ancora oggi: in questa stagione sono 18 le sue presenze in Serie C (1522 minuti in totale) più una in Coppa Italia di categoria.