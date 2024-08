Del Piero, Lorenzo sulle orme di zio Alex: il nipote d'arte verso la B

Un altro Del Piero prova a farsi strada nel calcio dei grandi. Dopo Alex, è il nipote Lorenzo a far parlare di sé. Da qualche mese il suo nome è uscito ed è finito sotto i riflettori proprio per la risonanza del cognome, ma anche per il suo esordio in Serie C con la maglia del Trento. Esattamente 31 anni dopo lo zio ha calpestato un campo professionistico e la voglia è quella di ripercorrere, in qualche modo, la strada della leggenda della Juve. La carta d'identità segna 2007 e dunque il tempo è ampiamente dalla sua parte tanto da attirare le attenzioni di club di categoria superiore. Il Trento lo aveva prelevato dal Pordenone e ora potrebbe cederlo in Serie B.

Del Piero, Lorenzo verso la Serie B

Sì, perché Lorenzo è finito sul taccuino della Juve Stabia, club neo promosso in cadetteria dopo aver dominato il girone C di Lega Pro. Potrebbe essere annunciato prestissimo dal club campano. Data l'età, 17 anni compiuti il 5 marzo, potrebbe restare come punto di forza della Primavera gialloblù e magari allenarsi qualche volta con la prima squadra per continuare a crescere senza pressioni.

In questi anni ha dimostrato, soprattutto a livello giovanile, di avere i numeri per fare bene. Presto per chiamarlo predestinato, ma nelle stagioni a Pordenone ha fatto vedere di avere un ottimo feeling con la porta: 12 gol in 14 partite. Stesso ruolo e anche il nipote d'arte è partito da Conegliano, un paesino in provincia di Treviso, proprio come Alex. Tante similitudini, ma la strada è ancora lunga e solo il tempo dirà se nel calcio italiano potrà esserci un nuovo Del Piero.