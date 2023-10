Del Piero, 31 anni dopo è di nuovo esordio: da Alex a Lorenzo

"La prima volta non si scorda mai". Lo ha scritto il Trento sui social per complimentarsi coi giovani scesi in campo per la prima volta in Coppa Italia di Serie C . E lo ha pensato sicuramente anche Lorenzo Del Piero , nipote di Alex, una volta entrato contro l' Arzignano . Giovanissimo, sedici anni da poco compiuti, e in allenamento coi grandi ha messo in mostra tutte le sue qualità tanto da convincere Tedino a mandarlo in campo nel finale della sfida di Coppa. Quaranta minuti sul terreno di gioco (compresi i tempi supplementari) per farsi notare e vedersi tutti i riflettori puntati addosso. Un cognome tanto grande quanto ingombrante, ma a distanza di anni c'è stata la possibilità di vedere un altro Del Piero nel calcio professionistico. Ricordi che riaffiorano e nuove possibilità: la storia del giovanissimo Lorenzo.

Del Piero, l'esordio in Coppa e le orme di Alex

Cresciuto a pane e partite dello zio Alex in Tv, non poteva che essere il calcio una della sue più grandi passioni. Presto per chiamarlo predestinato, ma nelle stagioni a Pordenone ha fatto vedere di avere un ottimo feeling con la porta: 12 gol in 14 partite. Stesso ruolo e anche il nipote d'arte è partito da Conegliano, un paesino in provincia di Treviso, proprio come Alex. Il Trento in estate è stato il più lesto a far firmare il contratto al classe 2007 e portarlo nel proprio settore giovanile vedendo in lui grandissime qualità.

E poco più di due mesi dopo ha deciso di mandarlo in campo. La chiamata di Tedino, un grande respiro e poi l'esordio, reso amaro dalla sconfitta ai rigori. Ma alla fine ci avrà pensato lo zio a strappargli un sorriso scrivendogli, magari, un messaggio per complimentarsi del traguardo ottenuto. "Il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni" e così, per Lorenzo, seguire le orme di Alex è uno di quelli. Da quel 15 marzo 1992 al 3 ottobre 2023 nel calcio italiano è arrivato il momento di un nuovo Del Piero. La strada è ancora lunga, ma chi ben comincia...