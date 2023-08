Un altro Del Piero nel calcio italiano: giocherà a Trento con due ex Juve

Per gli appassionati e i tifossisimi della Juventus leggere il cognome Del Piero fa rieccheggiare nella testa le giocate, i numeri e le vittorie della leggenda e capitano bianconero. Da Torino a Trento perché il sangue di chi negli anni ha sfornato gol e assist a profusione scorre nelle vene del giovanissimo Lorenzo . Cresciuto a pane e partite dello zio Alex in Tv, non poteva che essere il calcio una della sue più grandi passioni.

Il classe 2007 ha da poco firmato il suo contratto con la squadra gialloblù, dove giocherà con la Primavera nonostante i suoi 16 anni. Presto per chiamarlo predestinato, ma nelle stagioni a Pordenone ha fatto vedere di avere un ottimo feeling con la porta. Stesso ruolo e anche il nipote d'arte è partito da Conegliano, un paesino in provincia di Treviso, proprio come Alex.

Del Piero-Trento, con due ex Juve

Una seconda punta in grado di segnare e far segnare. Le assonanze con lo zio Alex ci sono tutte, ma evitiamo paragoni che al momento potrebbero risultare pesanti e fuori luogo. Stessa posizione in campo e stessa voglia di emergere, ma con un numero differente. Dal 10 di Alex all'11 di Lorenzo con cui ha giocato in queste stagioni con la maglia del Pordenone prima del trasferimento al Trento. Con i neroverdi ha fatto vedere la sua vena realizzativa mettendo a referto 12 gol in 14 partite nell'ultima stagione ed è risultato decisivo in più di un'occasione.

Numeri che non sono passati inosservati e al Trento hanno capito subito le qualità del ragazzo tanto da convincerlo a lasciare la sua città natale per trasferirsi in gialloblù. Giocherà con la Primavera e nella prima squadra troverà anche due ex Juventus: il primo è Pasquato, numero 10, che con lo zio Alex ha avuto l'occasione di allenarsi e rubargli qualche segreto, soprattutto sui calci piazzati, tanto da regalarsi anche un gol da ex, pesante e decisivo, il 23 dicembre 2022 contro la Next Gen per il 2 a 1 finale. Il secondo, invece, è Pol Garcia: tre anni in bianconero nelle giovanili prima di girovagare in prestito e fare ritorno in Italia nel 2022 coi gialloblù in Serie C. Da Treviso a Trento, Lorenzo sulle orme dello zio Alex: la strada è ancora lunga e solo il tempo dirà se nel calcio italiano potrà esserci un nuovo Del Piero.