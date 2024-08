Gasperini: "Koopmeiners vuole la Juve, non gioca e non si allena. Ma l'Atalanta..."

Le parole di Gasperini su Koopmeiners

Così il tecnico della Dea al quotidiano bergamasco: "La situazione di Koopmeiners è andata benissimo fino alla scorsa settimana, poi il giocatore ha deciso di andare alla Juventus, ha già un accordo, si sente stressato e ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi. E con questo atteggiamento non può esserci utile. La società a sua volta ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata da questa situazione. Diversa dalle altre volte in cui l'Atalanta ha venduto qualche pezzo pregiato". Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni, ma che aprono solo un ultimo quesito: l'Atalanta farà muro contro muro con l'olandese o lo lascerà partire in direzione Torino? L'intenzione del giocatore è chiara, ora bisognerà trovare l'intesa tra i due club. Giuntoli non molla e segue costantemente ogni aggiornamento, Koopmeiners è l'ultimo tassello del centrocampo che il ds bianconero vuole regalare al suo nuovo tecnico per completare il reparto.