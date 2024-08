Napoli, Conte chiede la svolta: Lukaku e non solo dal mercato

Il conto è presto fatto: un attaccante centrale, una seconda punta, due centrocampisti e, forse, un altro difensore. Questi sono i ruoli per i quali il lavoro del ds Manna si sta intensificando quotidianamente, cinque rinforzi per partire a testa alta nella serie A. Il Napoli vuole provarci attraverso l’arrivo di elementi individuati da Antonio Conte come utili per dare finalmente la svolta. A cominciare da Romelu Lukaku , tenuto in stand by perché De Laurentiis aspetta la cessione di Osimhen a 130 milioni. Solo il Psg ha tentato il blitz, ma portando al Napoli i soldi incassati dalla cessione di Kolo Muani , cioè 80 milioni. Don Aurelio intende, comunque, sbloccare la situazione prendendo Lukaku a prescindere dalla cessione di Victor. Il nigeriano è completamente fuori dal progetto Napoli ("Fuori per dare integrità al gruppo", ha detto ieri Manna). Lukaku al Napoli appena si sbloccherà la trattativa con il Chelsea, che vuole 25-30 milioni, mentre il Napoli vorrebbe il prestito con obbligo di riscatto.

Napoli-Osimhen: il punto

La situazione potrebbe sbloccarsi prima del 25 agosto, giorno in cui si giocherà Napoli-Bologna di campionato. E Osimhen? Il Napoli potrebbe pensare alle cessioni di Simeone e Cheddira, tenendo in ghiaccio Victor, perchè non è esclusa la possibilità di un trasferimento in extremis nella Saudi League. Da oggi ogni giorno potrebbe essere buono per annunciare il brasiliano David Neres, acquistato dal Benfica per 25 milioni più bonus. I centrocampisti da prendere sono due, perchè Gaetano è ad un passo dalla cessione, perchè Cajuste da oggi dovrebbe essere un nuovo calciatore del Brentford e perchè tra Folorunsho e Conte non sarebbe scattato il feeling.

Su di lui ci sono Milan, Lazio, Fiorentina, ma soprattutto l’Atalanta che aveva già accettato di pagare i 15 milioni chiesti da De Laurentiis, prima che fosse necessario destinare i soldi sull’acquisto di Retegui. Dopo la cessione di Koopmeiners, però, è molto probabile che l’Atalanta torni alla carica. I due sostituti sono Brescianini del Frosinone e Gilmour del Brighton, quest’ultimo ieri non è stato convocato per l’amichevole contro il Villarreal. Infine, il difensore. In uscita ci sono sia Natan che Juan Jesus, considerati non idonei al modo di giocare del tecnico salentino, e per soddisfare la sua richiesta il ds Manna sta sondando il terreno per verificare la disponibilità di Mats Hummels, 35enne centrale tedesco che dall’1 luglio è svincolato dopo 5 anni trascorsi in Bundesliga.