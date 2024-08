L'Atalanta beffa il Napoli, furia Conte: Brescianini sostituto di Koopmeiners

È rottura nella trattativa tra Napoli e Frosinone per Marco Brescianini. Il centrocampista in forza al Frosinone non si trasferirà alla corte di Antonio Conte. La notizia segue le visite mediche a cui si è sottoposto il giocatore nel pomeriggio di mercoledì 13 agosto. A far saltare l'intesa tra le società, le condizioni di acquisto stabilite dal Napoli, che a sua volta ha dovuto rinunciare all'introito derivante dal prestito con riscatto da 11 mln di Cajuste al Brentford: le due trattative erano strettamente collegate. Non si è fatto attendere il blitz dell'Atalanta, altro club fortemente interessato al giocatore classe 2000, che ha già presentato la propria offerta ai ciociari. Si apre così un nuovo scenario di mercato che riguarda direttamente anche le sorti di Teun Koopmeiners, tra i profili più inseguiti da Cristiano Giuntoli.