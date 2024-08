"Cancelo, addio a Manchester City e Premier League: l'ex Juve pronto a..."

L'avventura al Manchester City di Joao Cancelo sembra aver raggiunto il capolinea. Che il portoghese non rientrasse più nei piani di Pep Guardiola era chiaro da tempo. Non solo per le recenti dichiarazioni del tecnico , ma anche perché il calciatore due anni fa, a metà stagione, andò in prestito al Bayern Monaco , mentre nell'annata scorsa la cessione temporanea al Barcellona . Stavolta però la separazione tra il terzino e citizens pare essere definitiva: Cancelo è pronto a lasciare non solo il City e la Premier League, ma anche l'Europa.

Cancelo dal Manchester City all'Al-Hilal: le cifre

Secondo il quotidiano portoghese A Bola pare essere in dirittura d'arrivo la trattativa tra i blu di Manchester e il club arabo dell'Al-Hilal (lo stesso di Neymar) per assicurarsi Joao Cancelo. I campioni sauditi, avrebbero trovato l'intesa per una cifra pari a circa 40 milioni di euro per il cartellino, mentre il classe 1994 sarebbe pronto a firmare un contratto triennale con un ingaggio totale di 70 milioni di euro. Il portoghese sarebbe atteso a Riyadh entro sabato.

Per A Bola, il desiderio di Cancelo sarebbe stato quello di restare al Barcellona. I blaugrana, però, non avrebbero avuto la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo, richiesta esplicita. quest'ultima, dei citizens. Arrivato nel 2019 dopo l'esperienza alla Juve (tra l'altro in questa estate era anche stato proposto ai bianconeri per un clamoroso ritorno) Cancelo è quindi pronto a lasciare definitivamente il Manchester City, direzione Saudi League.