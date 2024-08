Conceiçao alla Juventus, è fatta: tutto sulla formula e l'accordo con il Porto

Conceicao alla Juve, figlio d'arte con talento nel sangue

Che abbia talento lo ha dimostrato anche all'Europeo. Dopo appena due minuti dal suo ingresso in campo, palla sui sui piedi e gol contro la Repubblica Ceca. Non ha seguito la strada del padre Sergio da centrocampista, gli piace fare gol o regalarli ai compagni, ma soprattutto volare sulla fascia e divertirsi nell'uno contro uno. La scosa stagione ha messo a segno 8 reti e 8 assist e ancora ha tanti margini di miglioramento. Può giocare su entrambi i lati, anche se predilige partire da destra per accentrarsi e andare al tiro. Una buona notizia per Thiago Motta che è pronto a dare sempre più imprevedibilità alla sua formazione.