Koopmeiners alla Juve: finalmente! Le cifre dell'accordo con l'Atalanta

TORINO - È il giorno di Teun Koopmeiners. Il talento olandese è atteso a Torino nel tardo pomeriggio di martedì 27 agosto con visite fissate il giorno successivo al J Medical. La lunga e complessa trattativa per portare a Torino il centrocampista olandese è, infatti, giunta al termine e la Juventus conta di poter far alzare la tanto attesa fumata bianca dal camino più alto della Continassa. E non sembri blasfemo il parallelismo, perché la trattativa che porta l’olandese alla Juventus ha avuto tempi ben più lunghi di un conclave e neppure sono mancati i colpi di scena, le alleanze e i sotterfugi tipici delle incoronazioni importanti. Come è, appunto, quella dell’olandese che diventerà l’acquisto più caro del mercato bianconero e quello più atteso per spostare gli equilibri tattici oltre che per completare un centrocampo completamente rivoluzionato.