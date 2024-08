Maresca: "Sancho lo conosco bene, Sterling non mi piace. Possono succedere molte cose"

L'allenatore dei Blues ha risposto così alle domande sul possibile arrivo di Jadon Sancho a Londra: "Come ho detto non dobbiamo ingaggiare un calciatore tanto per farlo, ma se possiamo ingaggiare un giocatore che possa aiutarci allora sono d’accordo. Jadon non è un nostro calciatore, ma lo conosco bene avendo passato molti anni nel City. Vedremo cosa succederà. Al momento la cosa principale è concentrarsi sul campo e sul lavoro per migliorarci. Non possiamo controllare il mercato, siamo molto vicini alla fine della finestra e possono succedere molte cose".

Maresca scarica Sterling: "Non mi piace"

Se Sancho dovesse arrivare al Chelsea, lo farebbe in uno scambio che coinvolgerebbe Raheem Sterling. Maresca ha quindi voluto chiarire proprio la situazione dell'ex City: "È un ragazzo fantastico, ma l'unica cosa da dire è che ogni allenatore ha un'idea diversa. Non è il tipo di esterno che mi piace... questo non toglie nulla al suo valore, la storia e i numeri parlano per Raheem. Preferisco essere onesto con i giocatori. Quelli che non sono coinvolti non lo saranno e non otterranno minuti se rimangono. Non so cosa succederà quando la finestra si chiuderà se saranno ancora qui. Quelli che otterranno minuti sono quelli che penso possano aiutarci".